Зеркаль паралельно з роботою у Нафтогазі займатиметься громадським проєктом
Про це Зеркаль повідомила у Facebook.
"В якості радника голови правління Naftogaz я буду продовжувати займатися міжнародними відносинами та захистом інтересів компанії у міжнародних судових процесах. Крім того, я продовжую створювати громадську організацію та працювати над програмою розвитку людського капіталу", - написала вона.
Зеркаль зазначила, що приєдналася до команди Naftogaz, з якою співпрацювала останні майже 6 років, відстоюючи інтереси України у сфері енергетики.
Як повідомлялося, Олена Зеркаль, яка раніше працювала заступник міністра закордонних справ, призначена радником голови правління НАК "Нафтогаз України".
Раніше Зеркаль повідомляла, що сподівається наприкінці лютого запустити новий проєкт - платформу для розвитку людського капіталу, спрямовану на реальне втілення ідеї соціальних ліфтів.