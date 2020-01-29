Зеркаль паралельно з роботою у Нафтогазі займатиметься громадським проєктом

Ексзаступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль паралельно з роботою радником голови правління НАК "Нафтогаз України" продовжує створювати громадську організацію з розвитку людського капіталу.

Про це Зеркаль повідомила у Facebook.

"В якості радника голови правління Naftogaz я буду продовжувати займатися міжнародними відносинами та захистом інтересів компанії у міжнародних судових процесах. Крім того, я продовжую створювати громадську організацію та працювати над програмою розвитку людського капіталу", - написала вона.

Зеркаль зазначила, що приєдналася до команди Naftogaz, з якою співпрацювала останні майже 6 років, відстоюючи інтереси України у сфері енергетики.

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Як повідомлялося, Олена Зеркаль, яка раніше працювала заступник міністра закордонних справ, призначена радником голови правління НАК "Нафтогаз України".

Раніше Зеркаль повідомляла, що сподівається наприкінці лютого запустити новий проєкт - платформу для розвитку людського капіталу, спрямовану на реальне втілення ідеї соціальних ліфтів.