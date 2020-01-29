Зеркаль призначили радником голови правління Нафтогазу

Олена Зеркаль, яка раніше працювала заступник міністра закордонних справ, призначена радником голови правління НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляється на сайті Нафтогазу.

"У Нафтогазі до сфери її діяльності входитимуть міжнародні відносини, а також підтримка позиції компанії у міжнародних судових і арбітражних процесах, зокрема, щодо захоплених Росією активів групи Нафтогаз в АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зеркаль має 25-річний досвід роботи юристом в приватному та державному секторі. Вона є автором української методології адаптації законодавства до стандартів ЄС, виконала низку наукових робіт з порівняльного аналізу українського законодавства.

У Нафтогазі нагадали, що під час роботи в Міністерстві юстиції брала участь в усіх раундах переговорів щодо Угоди про асоціацію України з ЄС, угод між Україною та ЄС про реадмісію та про спрощення візового режиму. Була представлена в делегаціях України на переговорах з ЄС, ООН, НАТО та Радою Європи. У МЗС Зеркаль з 2014 року займалась питаннями європейської інтеграції, а також представляла Україну в справах проти Росії (про фінансування тероризму та расової дискримінації, порушення Росією Конвенції ООН з морського права та порушення імунітету військових кораблів і членів екіпажу). Протягом двох років вона була залучена до роботи української команди у переговорах про продовження транзиту російського газу до Європи після 2019 року. На посаді заступника міністра закордонних справ України Олена Зеркаль також була залучена до роз’яснення ризиків та протидії будівництву газопроводу Північний потік — 2.