ЄС не скасує санкції, поки Україна не отримає контроль над кордоном з РФ — Зеркаль

Європа не збирається знімати санкції з РФ до встановлення Україною контролю над кордоном з Росією на Донбасі.

Про це розповіла ексзаступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Європа не скасує санкції з РФ, поки не буде контролю над українсько-російським кордоном... Вони розуміють, що як тільки знімуть санкції без встановлення контролю над кордоном, почнеться нова вакханалія, навіть якщо там якимось дивом відновиться мир і благодать", – сказала вона.

Зеркаль також висловила думку, що для закінчення війни на Донбасі можуть знадобитися роки.

"Досвід всіх конфліктів у Європі та не тільки говорить: мирний процес, який стосується reconciliations (примирення, - ред.), – це роки, роки... Цей процес повинен бути продуманий і спланований до найдрібніших деталей, а також вимагає витримки та розуміння, що завжди хтось буде "ображений", – додала вона.

У липні 2014 року Європейський Союз запровадив економічні санкції проти Росії за незаконну анексію Криму і дії по дестабілізації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції були посилені.

У березні 2015 року Європейська рада пов'язав дію обмежувальних заходів з невиконанням Росією мінських домовленостей. З того часу кожні півроку ЄС розглядає питання про продовження економічних санкцій проти РФ.