Зеркаль розповіла, як має діяти Україна після визнання Іраном провини

Іран, збивши український пасажирський літак, порушив кілька зобов’язань відповідно до міжнародного права й має понести відповідальність.

Про це зазначила колишній заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, описавши на своїй сторінці у Facebook алгоритм подальших дій України після визнання Іраном своєї провини.

"З огляду на не дуже коректні заяви та відсутність повноцінної реакції на заяву Ірану, хочу пояснити алгоритм наступних дій України, як це передбачено міжнародним правом. Іран порушив кілька зобов’язань, передбачених міжнародним правом. Ці порушення міжнародного права є міжнародними протиправними діями, за які Іран несе відповідальність", - зазначила вона.

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Зеркаль підкреслила, що така відповідальність породжує правові наслідки для Ірану, який, за її словами, має:

а) повністю прийняти на себе відповідальність за міжнародні протиправні дії;

б) припинити ці дії негайно;

в) надати Україні відповідні гарантії та гарантії неповторності цих міжнародних протиправних дій;

г) забезпечити Україні повну компенсацію за шкоду, заподіяну цими міжнародно-протиправними діями.

Зеркаль наголосила, що Україна повинна вимагати від Ірану переговорів з ним щодо вказаних порушень міжнародного права та правових наслідків, які випливають із них.

Як повідомлялося, Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

У цьому зв'язку міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфі написав, що до авіакатастрофи призвела "людська помилка".

Іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР) взяла на себе повну відповідальність за катастрофу літака МАУ.

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши збиття літака катастрофічною помилкою.

Уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту літака перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.