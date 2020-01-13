Зеркаль не виключає, що РФ порушить питання закриття міжнародних позовів України

Зеркаль не виключає, що РФ порушить питання закриття міжнародних позовів України

Укрінформ
Ексзаступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль не виключає, що російська сторона порушить перед керівництвом нашої країни питання відкликання міжнародних позовів України проти Росії.

Про це Зеркаль заявила в інтерв'ю виданню "Гордон".

"У росіян дійсно може бути великий інтерес до закриття всіх міжнародних позовів, тому що Україна має реальні шанси виграти у Росії", - сказала дипломат.

Коментуючи можливість того, що її багаторічну роботу по Міжнародному суду ООН у Гаазі спустять на гальмах на наполегливе "прохання" російської сторони, Зеркаль зауважила, щоб уникнути регресу по наших судах, вона зараз займається комунікацією зі ЗМІ та інформаційним просуванням цієї теми.

"Не приховую, у мене є відчуття, що росіяни будуть порушувати це питання. Але не думаю, що хтось при здоровому глузді та тверезій пам'яті піде на таку угоду, яку не сприймуть не тільки всередині, а й наші партнери, які продовжують санкційний тиск і підтримку позиції України, в тому числі і з приводу незаконності окупації Криму", - зазначила дипломат.

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Як відомо, 8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН у Гаазі визнав свою юрисдикцію у справі України проти Росії, зокрема, щодо звинувачення Москви у фінансуванні тероризму на сході України і расової дискримінації в Криму.

Україна подала позов у 2017 році. Київ вважає, що Росія порушує міжнародну Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, підтримуючи бойовиків на Донбасі, і Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації через утиски кримських татар і українців в анексованому Криму.

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