СБУ викрила завдання збитків державному авіапідприємству на 300 мільйонів

Служба безпеки України викрила топменеджмент комерційної телекомунікаційної компанії на нанесенні збитків одному із держпідприємств авіаційної галузі на понад 300 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2014-2019 років топменеджмент компанії постачальника телекомпослуг незаконно оформив у власність та відчужив телекомунікаційне обладнання, придбане у межах договору за рахунок коштів державного авіаційного підприємства. Оператор також надавав держпідприємству послуги з передавання даних мережами проводового зв’язку за значно завищеними цінами та обсягами нібито спожитого трафіку», - йдеться в повідомленні.

Збитки державного авіапідприємства

За даними СБУ, у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – ред.) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели слідчі дії в офісах фігурантів справи. Під час обшуків вилучено документацію та електронні носії з інформацією про проведення фінансово-господарських операцій, а також печатки іноземної та вітчизняної компаній, через які, можливо, здійснювалися незаконні оборудки.

Операція з викриття зловмисників проводилась співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби спільно з ГУ Нацполіції в Київській області.

Триває досудове розслідування.