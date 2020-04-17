СБУ викрила завдання збитків державному авіапідприємству на 300 мільйонів
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2014-2019 років топменеджмент компанії постачальника телекомпослуг незаконно оформив у власність та відчужив телекомунікаційне обладнання, придбане у межах договору за рахунок коштів державного авіаційного підприємства. Оператор також надавав держпідприємству послуги з передавання даних мережами проводового зв’язку за значно завищеними цінами та обсягами нібито спожитого трафіку», - йдеться в повідомленні.Збитки державного авіапідприємства
За даними СБУ, у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – ред.) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели слідчі дії в офісах фігурантів справи. Під час обшуків вилучено документацію та електронні носії з інформацією про проведення фінансово-господарських операцій, а також печатки іноземної та вітчизняної компаній, через які, можливо, здійснювалися незаконні оборудки.
Операція з викриття зловмисників проводилась співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби спільно з ГУ Нацполіції в Київській області.
Триває досудове розслідування.