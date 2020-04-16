СБУ виявила мільярдні зловживання на закупівлях продуктів для в'язниць

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність групи осіб, які займалися організацією постачання харчових продуктів та інших товарів для потреб установ виконання покарань.

Про це повідомляє СБУ.

«Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за оперативним супроводом Головного управління внутрішньої безпеки СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора документується протиправна діяльність групи осіб під час організації постачання продуктів харчування та інших предметів для потреб установ виконання покарань», - йдеться у повідомленні.

СБУ виявила мільярдні зловживання на закупівлях / Фото: ssu.gov.ua

Зазначається, що у ході розслідування кримінального провадження правоохоронці викрили протиправну схему проведення у 2017-2019 років тендерних торгів державною установою «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України». На торгах чиновники за завищеними цінами закупили у комерційних структурах продуктів харчування та інших предметів для потреб установ виконання покарань на загальну суму понад 5 мільярдів гривень.

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Під час проведення слідчих (розшукових) дій співробітники спецслужби встановили, що переможці торгів постачали у виправні заклади продукти харчування, які списуються з Державного резерву. Вони не відповідають державним вимогам та є небезпечними для вживання.

«При підготовці до продажу продукція обробляється хімічними речовинами для надання їй товарного вигляду та збільшення фактичної ваги. Через це продукти не відповідають вимогам, визначеним у тендерній документації», - зазначили в СБУ.

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За попередніми даними, сума завищення вартості товарів та інших предметів на цих закупівлях становить майже 1,4 мільярда гривень.

Триває досудове розслідування. Встановлюється ймовірна причетність до протиправної схеми співробітників правоохоронних органів.