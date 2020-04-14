СБУ викрила мільйонні розкрадання при закупівлях в Укрзалізниці

На Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила механізм привласнення державних коштів під час тендерних закупівель запасних частин для рухомого складу залізниці.

Про це повідомляє пресслужба СБ України.

«За версією слідства, у 2018 році одному із стратегічних підприємств у структурі АТ «Укрзалізниця» необхідно було закупити 28 комплектів акумуляторних батарей для тепловозів. Два проведених тендери виявили переможців і дві компанії поставили підприємству продукцію відповідно 13 і 15 комплектів батарей на загальну суму майже 10 мільйонів гривень. Таку продукцію в Україну імпортує один офіційний представник закордонного виробника, у якого дві фірми-посередники і придбали товар. Комерсанти у змові з посадовцями структурного підрозділу Укрзалізниці безпідставно завищили їх вартість і після оплати вивели бюджетні кошти у тінь через фірми-прокладки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за висновком судово-економічної експертизи сума завданих державі збитків становить понад 2 мільйони гривень.

Поставлена Укрзалізниці продукція також вже мала скарги на її якість від інших покупців. Тому використання акумуляторних елементів могло призвести до дестабілізації роботи залізниці та виникнення надзвичайних подій, зокрема аварійних ситуацій із рухомим складом.

Наразі у межах кримінального провадження керівнику відділу закупівель держпідприємства оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Перевіряється інформація щодо інших посадових осіб, можливо причетних до протиправної діяльності.