СБУ затримала фейкового "урядовця", який торгував державними посадами

Служба безпеки України затримала у Києві чоловіка, який представлявся «співробітником Кабінету міністрів» та пропонував за гроші працевлаштування в органах державної влади.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник пропонував «сприяння» у призначенні на посади державних службовців кандидатам з Полтавської та Харківської областей. Вартість «послуги» становила від 10 до 30 тисяч доларів США залежно від рівня посади», - йдеться у повідомленні.

У рамках розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували факт вимагання «кабмінівцем» $25 тисяч за призначення кандидата на посаду начальника управління в новостворюваному міністерстві агропромислового розвитку.

Правоохоронці затримали зловмисника у центрі столиці на вулиці Інститутській під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Наразі відбуваються обшуки за місцем проживання та в автомобілі фігуранта. Вже виявлено заяви від інших кандидатів на працевлаштування та перепустки на авто до Верховної Ради та Кабміну, справжність яких перевіряється.

Триває досудове розслідування за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ