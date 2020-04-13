СБУ за час карантину виявила понад 150 осіб, які поширювали фейки про коронавірус

Служба безпеки України під час карантину виявила 154 агітатори, які поширювали фейки про коронавірус, та заблокувала 2 тисячі відповідних інтернет-спільнот.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"У період дії карантинних обмежень через пандемію COVID-19 Служба безпеки України виявила 154 агітатори, які поширювали фейки про коронавірус. СБУ також заблокувала понад 2 тисячі відповідних інтернет-спільнот із загальною аудиторією понад 700 тисяч підписників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кіберфахівці спецслужби постійно аналізують інтернет-контент подібної тематики, який здебільшого поширюється з російського інформаційного простору. Він спрямований на створення штучної паніки або містить заклики до порушення умов карантину.

Зокрема, серед виявлених 154 осіб Служба вже встановила 8 інтернет-агітаторів, які цілеспрямовано діяли за завданням російської сторони.

Як додали в СБУ, такі агітатори працювали в Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні та Києві. Щодо них слідчі СБУ розпочали кримінальні провадження за статтями 109 і 110 Кримінального кодексу України. Тобто за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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Інформація про інших 146 осіб спрямована до Нацполіції. Третина з них вже притягнуті до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку чи порушення громадського порядку.

Як повідомлялось, голова Служби безпеки Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки й оборони України пропозиції продовжити санкції щодо російських соцмереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" ще на 3 роки.

"Фейки в країнах сталої демократії прирівняно до зброї масового знищення. Проти України триває гібридна війна, і ми продовжуємо протистояти інформаційним атакам з боку РФ. Тож у продовженні санкцій є сенс: цим ми захистимо наших громадян від фейків і маніпуляцій, а відповідно – збережемо безпеку держави в цілому", – заявив голова СБУ.