СБУ пропонує продовжити заборону російських соцмереж іще на 3 роки

Голова Служби безпеки України Іван Баканов пропонує продовжити заборону російських соціальних мереж "Одноклассники" та "ВКонтакте" ще на 3 роки.

Відповідні пропозиції Баканов вніс до Ради національної безпеки і оборони України, повідомляє пресцентр СБУ.

Як зазначається, кіберфахівці Служби безпеки проаналізували, що за період дії санкцій українських користувачів у цих соцмережах поменшало утричі. І це значно звузило цільову аудиторію, на яку спрямовані інформаційні операції російських спецслужб.

"Фейки в країнах сталої демократії прирівняні до зброї масового знищення. Проти України триває гібридна війна, і ми продовжуємо протистояти інформаційним атакам з боку РФ. Тож у продовженні санкцій є сенс: цим ми захистимо наших громадян від фейків і маніпуляцій, а відповідно – збережемо безпеку держави в цілому", – переконаний Баканов.

Як зазначається, відповідні пропозиції Баканов вніс до Ради національної безпеки і оборони України.

Загалом протягом 2017-2020 років СБУ зафіксувала тисячі випадків розміщення деструктивного контенту на платформах "Одноклассники" і "ВКонтакте". З початку запровадження санкцій слідчі СБУ зареєстрували майже 100 кримінальних проваджень щодо власників та адміністраторів антиукраїнських спільнот у цих соцмережах.

Усі вони мають ознаки вчинення злочинів: посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу чи захоплення державної влади, і навіть створення терористичних груп.

Також кіберфахівці Служби відзначають сплеск активності агітаторів, троле- і ботоферм у російських соцмережах. Це пов’язано з карантинними заходами у період пандемії коронавірусної інфекції COVID-19, наближенням Великодня і травневих свят. За оцінками кіберфахівців, приблизно 70% деструктивних матеріалів про Україну просуваються саме з інформаційного простору РФ, зокрема із вказаних соцмереж.

Як повідомлялося, 15 травня 2017 року тодішній Президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники".