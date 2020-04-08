Депутат закликає продовжити заборону "Одноклассников" і "ВКонтакте"
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Уже 15 травня минає трирічний термін дії рішення РНБО про санкції до російських компаній. Чи хтось чув, аби Рада нацбезпеки продовжувала дію рішення чи хоча б обговорювала його? Я – ні. Сьогодні надіслав депутатське звернення до Президента, РНБО, Кабміну та СБУ. Вимагаю невідкладно продовжити санкції та блокування соцмереж країни-агресора», – зазначив Лозинський.
Він нагадав, що у санкційний список, зокрема, були включені соцмережі “ВКонтакте” й “Одноклассники”, а також інші російські сервіси.
Як повідомлялося, у травні 2017 року тодішній Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції на три роки щодо російської інтернет-компанії "Яндекс", а також Mail.Ru Group, соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники".
Указ був мотивований тим, що, за даними СБУ, російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних операціях ці інтернет-ресурси.