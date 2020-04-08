Депутат закликає продовжити заборону "Одноклассников" і "ВКонтакте"

Народний депутат із фракції партії «Голос» Роман Лозинський вимагає продовжити запроваджені три роки тому санкції проти російських компаній, що передбачають, зокрема, блокування соціальних мереж «ВКонтакте» та «Одноклассники».

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Уже 15 травня минає трирічний термін дії рішення РНБО про санкції до російських компаній. Чи хтось чув, аби Рада нацбезпеки продовжувала дію рішення чи хоча б обговорювала його? Я – ні. Сьогодні надіслав депутатське звернення до Президента, РНБО, Кабміну та СБУ. Вимагаю невідкладно продовжити санкції та блокування соцмереж країни-агресора», – зазначив Лозинський.

Він нагадав, що у санкційний список, зокрема, були включені соцмережі “ВКонтакте” й “Одноклассники”, а також інші російські сервіси.

Як повідомлялося, у травні 2017 року тодішній Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції на три роки щодо російської інтернет-компанії "Яндекс", а також Mail.Ru Group, соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники".

Указ був мотивований тим, що, за даними СБУ, російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних операціях ці інтернет-ресурси.