СБУ підозрює директора держпідприємства НААН у мільйонних зловживаннях

Служба безпеки України викрила масштабні зловживання директора державного підприємства з Черкас, що входить до структури Національної академії аграрних наук та є об’єктом критичної інфраструктури.

Про це йдеться на сайті СБУ.

""Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив продаж зернових культур поза товарною біржею. Він реалізовував комерсантам сільськогосподарську продукцію одразу після збору врожаю з полів за заниженою вартістю", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували, що протягом 2017-2018 років директор держпідприємства уклав низку незаконних договорів на реалізацію понад 5 тисяч тонн зернових культур чотирьом приватним підприємствам. Через дії посадовця економічним інтересам держави завдано шкоди на загальну суму понад 1,2 мільйона гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Викриття правопорушника проводилося спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Черкаської області.