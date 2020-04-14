СБУ викрила на Харківщині розкрадання 890 тисяч під час ремонту автодоріг

На Харківщині директор компанії привласнив 890 тисяч, виділених на ремонт доріг.

Про це повідомив начальник пресцентру Управління Служби безпеки України в Харківській області Владислав Абдула у Facebook.

«Правоохоронці задокументували, що директор комерційної структури підробив офіційні документи та вніс до них завідомо неправдиві дані про вартість використаних матеріалів, завищивши на них ціну майже на третину... Внаслідок протиправних дій директора комерційної фірми бюджету було завдано збитків на суму понад 890 тисяч гривень», - йдеться в повідомленні.

Ремонтні роботи, про які йдеться, проводилися влітку минулого року в Ізюмському районі. Вартість проєкту, який фінансувався за рахунок субвенції з державного бюджету, становила 6,7 млн грн.

У межах розпочатого кримінального провадження директору повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

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Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів.