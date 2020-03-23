За рік ВВП збільшився на 3,2% – Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за 2019 рік порівняно із 2018 роком збільшився на 3,2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2019 році порівняно з 2018 роком збільшився на 3,2%", - йдеться у повідомленні.

Номінальний ВВП за минулий рік становив 3,97 трлн грн, ВВП у розрахунку на одну особу – 94,57 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, на початку лютого 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оприлюднило дані про те, що у 2019 році економічна активність зберігалась на достатньо високому рівні – темпи зростання ВВП було оцінено у 3,3%, що збігається із показником 2018 року.