ВВП України зріс на 4,1% - Держстат

Як уточнила Державна служба статистики, реальний ВВП України у ІІІ кварталі 2019 року збільшився на 4,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у ІII кварталі 2019 року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 0,6%, а порівняно з ІII кварталом 2018 року – на 4,1%", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ІІ кварталі 2019 року ВВП України виріс на 4,6% проти аналогічного періоду 2018 року, за І квартал темпи зростання становили 2,5%.

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Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує зростання ВВП України у 2019 році на 3,3%, у 2020 році — на 3,5%.

Згідно з макропрогнозом Міністерства фінансів України, ВВП країни у 2020 році має зрости на 3,7%.