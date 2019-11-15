У Держстаті повідомили про ріст позитивного сальдо зовнішньої торгівлі послугами

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами за 9 місяців 2019 року становило 4,2 млрд доларів, що на 276,5 млн доларів більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"За 9 місяців 2019 року експорт послуг становив 8951,7 млн дол. США, або 104,8% порівняно із 9 місяцями 2018 року, імпорт – 4724,1 млн дол., або 103,0%. Позитивне сальдо становило 4227,6 млн дол. (за 9 місяців 2018 року також позитивне – 3951,1 млн дол.)", йдеться у повідомленні.

Зовнішньоторговельні операції з реалізації послуг у січні-вересні 2019 року проводились із партнерами із 230 країн світу.

Найбільше послуг за вказаний період Україна надала контрагентам з Російської Федерації (на 2,4 млрд доларів; на 2,7% менше, ніж за аналогічний період 2018 року), США (на 864,7 млн доларів; на 21,1% більше) та Швейцарії (на 711 млн доларів; на 12,5% більше).

Більш за все у січні-вересні цього року Україна надала іноземним компаніям і громадянам транспортних послуг (на 4,55 млрд доларів; на 4,6% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), послуг у сфері телекомунікацій, комп’ютерних та інформаційних послуг (на 1,7 млрд доларів; на 11,5% більше), послуг із переробки матеріальних ресурсів (на 1,2 млрд доларів; на 2,3% менше).

Найбільше послуг у січні-вересні 2019 року Україна отримала від партнерів з Великої Британії (на 437,9 млн доларів; на 20,1% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), Туреччини (на 410,4 млн доларів; на 23,7% більше) та США (на 356,0 млн доларів; на 2,6% більше).

Серед послуг, які Україна за 9 місяців 2019 року отримала він іноземних контрагентів, найбільша частка припадає на транспортні (на 1,08 млрд доларів; на 1,6% більше, ніж за аналогічний період 2018 року). На другому місці — послуги, пов’язані з подорожами (на 988,5 млн доларів; на 26,3% більше), на третьому — ділові послуги (на 899,6 млн доларів; на 7,7% більше).

Як повідомлялося, у 2018 році експорт послуг з України становив 11,6 млрд доларів (на 8,6% більше, ніж у 2017 році), імпорт – 6,3 млрд доларів (на 15,2% більше).