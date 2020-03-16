Нацбанк на аукціоні продав $131 мільйон

Національний банк 16 березня на міжбанківському валютному ринку продав 130,5 млн дол. США.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Сьогодні всередині торгового дня на міжбанківському валютному ринку Національний банк провів аукціон з продажу іноземної валюти. При оголошеному обсязі аукціону в 200 млн дол. США загальний обсяг заявок з боку учасників ринку становив 258,9 млн дол. США, з яких було задоволено заявки на 130,5 млн. Середньозважений курс за результатами аукціону становив 26,54 грн за долар США", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку наголосили, що мають достатній запас міцності для згладжування надмірних коливань курсу, спричинених нервовими настроями через поширення коронавірусу.

Міжнародні резерви України на сьогодні перевищують 25 млрд дол. США, тож і надалі готові за необхідності проводити інтервенції з продажу валюти.

"Ситуація на валютному ринку є завжди динамічною і може швидко змінюватися. Наприклад, у минулому році гривня також декілька разів опинялася під тиском, пов’язаним, зокрема, з активним політичним циклом в Україні. Втім, інтервенції НБУ давали змогу згладжувати коливання, а згодом тренд розгортався і Національний банк отримував нагоду викуповувати валюту. Минулого року чиста купівля валюти НБУ становила майже 8 млрд дол. США", - наголосили в НБУ.

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Як повідомляв Укрінформ, наразі на валютному ринку вплив психологічного чинника наразі є ключовим, а попит на валюту здебільшого формується з боку населення та вітчизняних компаній-імпортерів.