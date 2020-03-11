До BankID Нацбанку вже приєдналися 13 банків

До системи віддаленої ідентифікації BankID Національного банку приєднався Альфа-Банк Україна, який став 13-им у цій системі.

Про це повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.

"До системи BankID НБУ приєднався ще один банк – Альфа-Банк Україна. Тепер клієнти Альфа-Банку отримали можливість дистанційного доступу до фінансових, адміністративних та комерційних послуг через просту та зручну систему віддаленої ідентифікації BankID НБУ", - йдеться в повідомленні.

Це вже другий банк, що приєднався до системи у 2020 році. Крім того, з початку цього року до системи BankID НБУ також приєдналися Міністерство цифрової трансформації, що запустило мобільний додаток “ДіЯ, та ще три абоненти-надавачі послуг.

Наразі система налічує 32 учасники – 13 банків та 19 інших установ, які підтримують використання цього сервісу.

На сьогодні до системи BankID НБУ підключені такі банки: Forward Bank, Південний, ПУМБ, Monobank (Універсал Банк), Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-Банк, Банк Восток, Ідея Банк, Альянс-банк, А-Банк та Альфа-Банк Україна.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк розпочав реалізацію проєкту BankID у 2015 році. Нині НБУ є власником системи і регулює вже відносини між її учасниками. Підключення до системи BankID для українських банків, державних установ і комерційних підприємств є безкоштовним.