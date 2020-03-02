Укроборонпром цьогоріч має рекордне держзамовлення - на 30 мільярдів

Щороку державне оборонне замовлення зростає і цього року "обіцяє бути рекордним – загалом 30 млрд гривень", що на 37% більше, ніж у 2019 році.

Про це заявив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, повідомляє пресслужба концерну.

"У 2019 році ДОЗ становив 19 млрд грн та приблизно 3 млрд грн за держгарантіями, тобто всього 22 млрд. Укроборонпром цьогоріч має рекордне держзамовлення - на 30 мільярдівЦього року буде 20 млрд плюс 10 млрд відповідно – всього 30 млрд гривень", – цитує Абромавичуса пресслужба.

Він підкреслив, що ритмічність навантаження оборонних підприємств є стратегічно важливою і нещодавній Указ Президента "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 та 2021, 2022 роки" якраз стосується зміни системи планування ДОЗ, аби уможливити довгострокові замовлення. Так, згідно з указом, ДОЗ у наступних 2021 та 2022 роках не має зменшуватися.

В пресслужбі Укроборонпрому нагадали, що у 2019 році підприємства, що входять до складу державного концерну, на 98% виконали зобов’язання щодо виготовлення та ремонту військової техніки. Загалом станом на кінець грудня 2019 року, українським військовим було передано 4876 одиниць техніки: 3889 нової та модернізованої і 987 відремонтованої, а також 2327 двигунів, вузлів та агрегатів.