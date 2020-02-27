Бадрак вважає, що Україна має зосередитись на створенні бойових роботів

В питанні переозброєння Україна повинна зробити акцент на новітніх технологіях та створенні бойових роботів.

Про це під час круглого столу в Укрінформі на тему: "Ключові акценти у розвитку оборонного потенціалу України" заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

"Треба не наздоганяти інші країни у питанні переозброєння, а зробити гіперстрибок, і для цього акцент зробити на нові технології. Наприклад, багато казали ми про можливості ударних безпілотних авіаційних комплексів і ударних наземних і морських комплексів, тобто бойових роботів. І це не такі великі ресурси. Це реально можна зробити і такі підрозділи можуть суттєво посилити наші ЗСУ", - зазначив Бадрак.

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Він наголосив, що у порівнянні з іншими країнами, Україна сьогодні найменш технологічно переозброюється. Наприклад, Естонія залучила європейську компанію, за допомогою якої на бойовий робот встановила ракетне озброєння, Росія вже кілька років в Сирії випробовує "Уран", який також має ракетне озброєння. Білорусь отримала за останні роки надсучасні літаки СУ-35, 16 дивізіонів ЗРК С-300 і п'ять батарей ТОР-М2Е. При цьому Білорусь просунулась в розробці власних безпілотних авіаційних та наземних систем та нещодавно презентувала ударний безпілотний гелікоптер, який може вражати цілі до 2 км. Це серйозні приклади, які змушують Україну думати про нові технології. За словами експерта, в Україні є 4-5 компаній, які можуть розробляти безпілотну авіаційну техніку. Так само є компанії, які виробляють бойових роботів.

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Якщо створювати державно-приватні консорціуми навіть під егідою Укроборонпрому, зазначив Бадрак, то вітчизняні виробники можуть створити ударні комплекси менше, ніж за рік.