Армія США проведе у 2020 році масштабні випробування роботів

Армія США проведе у 2020 році масштабні випробування роботів

Укрінформ
Наступного року армія США проведе випробування нових бойових роботизованих машин.

Про це повідомляє The Verge.

«В армії США заявили про випробування нових бойових роботизованих машин наступного року», - йдеться в повідомленні.

У випробуваннях не будуть задіяні машини, призначені для бойових дій, проте буде проведена демонстрація технологій, які армія може використовувати в майбутньому.

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Як зазначає видання, роботизовані машини RCV побудовані на платформі М113. Ними керуватимуть за допомогою проекту під назвою Mission Enabler Technologies-Demonstrators (MET-D), модернізованою бойовою машиною Бредлі.

Перший етап випробувань почнеться у березні 2020 року у Форт-Карсон у Колорадо і включатиме в себе пару машин MET-D і чотири RCV. Наступні етапи випробувань, у травні 2020 року, будуть більш масштабними - піхотний підрозділ проведе випробування RCV в Європі.

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