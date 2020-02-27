Зеленський ввів у дію рішення РНБО про державне оборонне замовлення

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України про оборонне замовлення на три роки.

Відповідний указ №59/2020 оприлюднено на сайті глави держави 27 лютого.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2020 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки", - йдеться в документі.

Контроль за виконанням рішення Ради нацбезпеки і оборони, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Передбачено, що цей указ набуває чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, РНБО на своєму засіданні 18 лютого схвалила основні показники державного оборонного замовлення на 2020 та 2021, 2022 роки.

Згідно зі схваленим документом, у 2020 році на виконання ДОЗ передбачено фінансування у сумі 25,848 млрд грн, що на 16% більше, ніж у 2019 році. У виконанні ДОЗ братимуть участь 14 державних замовників.