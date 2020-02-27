Загороднюк спростував фейк про "закриття ракетної програми"

Міністр оборони Андрій Загороднюк спростував інформацію про нібито недостатність фінансування ракетної програми, оскільки її як такої на сьогодні не існує, вона у стадії розробки.

Водночас дослідні конструкторські розробки — ракетні комплекси "Нептун" і "Вільху" планується поставити на озброєння вже у 2020 році, розповів Загороднюк в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"Повертаючись до питання про ракетної програми, її не існує. І ніколи не було. Так вийшло. Ми лише розробляємо концепцію розвитку нашої ракетної галузі. Це були дослідні конструкторські розробки (розробка нових ракетних комплексом "Нептун", "Вільха" - ред.). Але не було єдиного бачення, куди ми з точки зору ракетобудівної галузі йдемо. Велика концептуальна програма лише у стані розробки і скоро буде готова. Однак є дослідні конструкторські розробки того чи іншого виду озброєнь. Наприклад, "Вільха" або "Нептун". Природно, зупиняти їх ми не збираємося. Щодо "Нептуна" - цього року ми повинні закрити конструкторську розробку і поставити його на озброєння, фінансовий ресурс на це передбачено. Так само і з "Вільхою"", - заявив міністр.

Загороднюк також повідомив, що на ракетне озброєння Міноборони у 2020 році планує витратити на 300 млн гривень більше, ніж у попередньому, і назвав чутки про "закриття ракетної програми" інформаційною кампанією проти керівництва міністерства.

"Вільха" — це глибока модернізація радянської РСЗВ 9К58 "Смерч" з коректованим боєприпасом. Максимальна дальність польоту ракети — 130 км.

Реактивний снаряд керується на всій траєкторії польоту за допомогою газодинамічних рулів і має інерційне наведення з можливістю коригування траєкторії польоту сигналом GPS. При використанні лише інерціальної системи наведення середнє відхилення ракети становить 50 м, при використанні GPS-корекції — близько 7 м. Швидше за все, в основі інерціальної корекції лежить лазерний гіроскоп виробництва КБ "Арсенал", він же використовувався на ракеті-носії "Дніпро".

Залежно від завдань може застосовуватися для ураження наземних, так і надводних цілей.

Усі складові для виробництва "Вільхи" — українські, включаючи нову систему управління, ракетне паливо, бойову частину.

"Нептун" — противокорабельный ракетний комплекс, який можна використовувати і по наземних цілях.

Комплекс складається з чотирьох самохідних пускових установок з чотирма ракетами кожна, командної машини управління, заряджальної і транспортної машин. Вага однієї ракети — 670 кг, її осколково-фугасна бойова частина — 145 кг.

Кожна ракета здатна вражати бойові кораблі тоннажністю до 5000 т на відстані до 280 км (експортна версія).