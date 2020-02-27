Загороднюк спростував фейк про

Загороднюк спростував фейк про "закриття ракетної програми"

Укрінформ
Міністр оборони Андрій Загороднюк спростував інформацію про нібито недостатність фінансування ракетної програми, оскільки її як такої на сьогодні не існує, вона у стадії розробки.

Водночас дослідні конструкторські розробки — ракетні комплекси "Нептун" і "Вільху" планується поставити на озброєння вже у 2020 році, розповів Загороднюк в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"Повертаючись до питання про ракетної програми, її не існує. І ніколи не було. Так вийшло. Ми лише розробляємо концепцію розвитку нашої ракетної галузі. Це були дослідні конструкторські розробки (розробка нових ракетних комплексом "Нептун", "Вільха" - ред.). Але не було єдиного бачення, куди ми з точки зору ракетобудівної галузі йдемо. Велика концептуальна програма лише у стані розробки і скоро буде готова. Однак є дослідні конструкторські розробки того чи іншого виду озброєнь. Наприклад, "Вільха" або "Нептун". Природно, зупиняти їх ми не збираємося. Щодо "Нептуна" - цього року ми повинні закрити конструкторську розробку і поставити його на озброєння, фінансовий ресурс на це передбачено. Так само і з "Вільхою"", - заявив міністр.

Загороднюк також повідомив, що на ракетне озброєння Міноборони у 2020 році планує витратити на 300 млн гривень більше, ніж у попередньому, і назвав чутки про "закриття ракетної програми" інформаційною кампанією проти керівництва міністерства.

"Вільха" — це глибока модернізація радянської РСЗВ 9К58 "Смерч" з коректованим боєприпасом. Максимальна дальність польоту ракети — 130 км.

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Реактивний снаряд керується на всій траєкторії польоту за допомогою газодинамічних рулів і має інерційне наведення з можливістю коригування траєкторії польоту сигналом GPS. При використанні лише інерціальної системи наведення середнє відхилення ракети становить 50 м, при використанні GPS-корекції — близько 7 м. Швидше за все, в основі інерціальної корекції лежить лазерний гіроскоп виробництва КБ "Арсенал", він же використовувався на ракеті-носії "Дніпро".

Залежно від завдань може застосовуватися для ураження наземних, так і надводних цілей.

Усі складові для виробництва "Вільхи" — українські, включаючи нову систему управління, ракетне паливо, бойову частину.

"Нептун" — противокорабельный ракетний комплекс, який можна використовувати і по наземних цілях.

Комплекс складається з чотирьох самохідних пускових установок з чотирма ракетами кожна, командної машини управління, заряджальної і транспортної машин. Вага однієї ракети — 670 кг, її осколково-фугасна бойова частина — 145 кг.

Кожна ракета здатна вражати бойові кораблі тоннажністю до 5000 т на відстані до 280 км (експортна версія).

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