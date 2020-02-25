У Міноборони — про "скасування" держзамовлення: Завжди будуть невдоволені, бо це ринок

На сьогодні Міністерством оборони України розроблено та реалізується близько 50 проєктів у сфері реформи оборонного сектору.

Про це під час "Форуму реформ: На шляху до Вільнюса" розповіла заступник міністра оборони Аліна Фролова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є п’ять цілей, які закладені в програму діяльності уряду і визначені для сектору оборони, є 11 пріоритетів серед цих цілей на 2020, максимум на наступний рік. І в межах 11 пріоритетів у нас ... триває близько 50 проєктів, які сконцентровані на впровадженні реформ і змін", - заявила Фролова.

За її словами, вже є певні результати змін в оборонній сфері. Зокрема, в профільному міністерстві перейшли до зміни структури управління Збройними силами, які будуть остаточно впроваджені після ухвалення відповідного закону Верховною Радою. "Ми переходимо від пострадянської структури ЗСУ на сучасну структуру сил, яка дає можливість нам бути сумісними зі стандартами НАТО, впроваджує інші принципи управління, застосування та генерування сил. Це докорінна зміна", - заявила Фролова.

Іншим здобутком буде зміна системи оборонних закупівель, оборонного замовлення, де завжди були великі бюджети та великі корупційні ризики. "Наше завдання зробити систему закупівель зрозумілою і максимально прозорою", - наголосила вона.

Крім того, серед пріоритетних завдань найближчим часом - прибрати поняття Державного оборонного замовлення (ДОЗ) і перейти на більш прозору систему потенційного контрактування. Інше завдання - зробити планування розвитку оборонної промисловості дуже прозорим і конкурентним, аби дати вітчизняним і іноземним підприємствам розуміння, в якому напрямку розвиватимуться ЗСУ та які замовлення будуть в оборонному секторі.

За словами Фролової, система формування ДОЗу, яка існувала до сьогодні, передбачала дуже вузьке коло осіб для вирішення того, що і як закуповуватиметься для армії.

Вона нагадала, що відповідний законопроєкт про оборонні закупівлі вже пройшов перше читання та готовий до розгляду парламентом.

Відповідаючи на запитання Укрінформу щодо невдоволення деяких керівників оборонних підприємств, які побоюються скасування ДОЗ, Фролова наголосила: "Завжди були підприємства, які під грифом секретності отримували гарантовані замовлення. Якщо ця система змінюється, завжди будуть люди, які будуть невдоволені, бо це ринок. Адже люди мали гарантовані проплати з відтермінуванням виконання якихось робіт на рік, на два чи три при тому, що у нас йде війна".

Фролова вважає, що протидія реформі в цьому питанні цілком очікувана. Разом з тим, міністр оборони Андрій Загороднюк особисто збирав представників Ліги оборонних підприємств та інших гравців ринку, аби пояснити нові принципи роботи.

Виступаючи під час форуму заступник міністра також повідомила про інші напрямки роботи міністерства, які спрямовані на набуття військових критеріїв стандартів НАТО, зміну побутових і соціальних умов служби для військовослужбовців, зміну системи оборонного планування, питання боротьби з корупцією тощо.

Фото: МОУ