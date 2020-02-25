У Кривоноса немає доступу до оборонного держзамовлення - Данілов

У заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса немає доступу до державного оборонного замовлення, тому його заклик до Президента Зеленського не підписувати документ у зв'язку з загрозою ракетній програмі є некоректним.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю виданню Liga.net.

"Ніяка ракетна програма не постраждає. Повторюся, у Кривоноса немає інформації, що в цьому замовленні. "Злив" інформації секретних документів - це річ кримінально карана. Хто що брав, хто з ким спілкувався - має розбиратися контррозвідка», - сказав Данілов.

Він натякнув, що Кривонос «збирає плітки як на базарі» і заявив, що говорив з Президентом з цього приводу. Водночас Данілов заявив, що у нього немає опозиції до Кривоноса і що він не знає, чи результатом нинішнього інциденту стане звільнення Кривоноса.

«У мене опозиції до нього (Кривоноса - ред.) немає. Я з першого дня прийшов і сказав: ви - людина військова, і армія вам ближче. А РНБО - це великий аналітичний експертний центр. А Кривонос військовий. Я його за це поважаю, але вважаю саме так. Це моя думка. І він це знає».

Як повідомляв Укрінформ, 19 лютого 2020 р. заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос звернувся до Президента України Володимира Зеленського із закликом не підписувати державне оборонне замовлення і відправити його на доопрацювання.

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Рада національної безпеки та оборони України на своєму засіданні 18 лютого схвалила основні показники державного оборонного замовлення на 2020 - 2022 роки.

Згідно з ухваленим документом, у 2020 році на виконання ДОЗ передбачено фінансування в сумі 25,848 млрд грн, що на 16% більше, ніж у 2019 році. У виконанні ДОЗ братимуть участь 14 державних замовників.