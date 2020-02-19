Кривонос просить Зеленського не підписувати оборонне держзамовлення

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос просить Президента України Володимира Зеленського не підписувати державне оборонне замовлення і відправити його на доопрацювання.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи підсумки обговорення головних питань на останньому засіданні РНБО.

"Що стосується Державного оборонного замовлення. Його висвітлення (на засіданні РНБО - ред.) було також незрозумілим для професіоналів. На деякі питання по ДОЗу відповіді були дані без конкретики, а фраза «на 16% збільшено фінансування ДОЗу», мала б потішити всіх. Але... те, що я побачив та знаю, викликало у мене обурення та нерозуміння запропонованих рішень. Виходячи зі свого досвіду, я прошу Президента, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, не підписувати ДОЗ, а відправити на доопрацювання", - підкреслив Кривонос.

Він наголосив, що ухвалення Державного оборонного замовлення в такому вигляді, як його запропонували, "призведе до зриву ключових оборонних програм та ініціатив", а в подальшому може загрожувати послабленням обороноздатності держави замість нарощування. "Те, як він підготовлений, викликає питання до компетентності керівників та відповідальних за його підготовку", - зазначив заступник секретаря РНБО.

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Особливу увагу він звернув на необхідність розвитку ракетної програми. "Її (ракетної програми - ред.) розвиток турбує не тільки мене, військових, а ще багатьох свідомих українців. Так само вона цікавить і росіян, бо наша ракетна програма - наш щит!! Ми - за розвиток програми, а вони - за згортання. Для них наші ракети, як кістка в горлі. Протягом попередніх років, ракетна програма була пріоритетом!!! Сьогодні цього я не почув", - зауважив Кривонос.

Він закликав Президента і усіх відповідальних за підготовку таких важливих для держави документів "дуже виважено підійти до стратегічного планування, можливих розвитків подій та прийняти рішення виключно на користь держави, її оборони та безпеки".

Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони України на своєму засіданні 18 лютого схвалила основні показники державного оборонного замовлення на 2020 та 2021, 2022 роки.

Згідно зі схваленим документом, у 2020 році на виконання ДОЗ передбачено фінансування у сумі 25,848 млрд грн, що на 16% більше, ніж у 2019 році. У виконанні ДОЗ братимуть участь 14 державних замовників.