Нове оборонне замовлення не "ставить хрест" на ракетних програмах — МОУ

Проєкт «ДОЗ-2020» цілком забезпечить потреби у захисті держави. Усі програми буде збережено.

Таку відповідь дали в Міноборони на інформацію одного з інтернет-ресурсів про те, що нове оборонне замовлення "ставить хрест" на українських ракетних програмах (“Нептун”, “Вільха”), і про те, що існує проблема з фінансуванням.

“У зв’язку з тим, що проєкт Державного оборонного замовлення на 2020 рік (ДОЗ) має гриф «цілком таємно», Міноборони не може розкривати положення згаданого документа, оскільки це може вплинути на обороноздатність України в цілому. Також в Міноборони відсутня інформація щодо можливого потрапляння проєкту держоборонзамовлення стороннім особам. В умовах, коли неможливо відкрито говорити про причини закупівлі тих чи інших зразків ОВТ, оборонне відомство наголошує, що зазначена інформація не відповідає дійсності”, - йдеться у повідомленні.

Водночас, Міноборони надає роз’яснення в межах відкритої інформації. Зокрема, за його даними, продовжується виконання програми створення Багатофункціонального ракетного комплексу (БФРК). Відповідно до доручення Президента України, в Міноборони розробляється державна програма розвитку ракетно-реактивного озброєння. Концепція зазначеної Програми наразі проходить зовнішнє погодження.

Фінансування програми «Нептун» у 2020 році передбачено у повному обсязі. У 2020 році заплановано проведення державних випробувань та прийняття на озброєння берегового ракетного комплексу. Проєктом ДОЗ-2020 передбачено фінансування закупівлі зазначених комплексів.

Закупівля ракет «Вільха» запланована відповідно до програмних показників, в межах виділеного фінансового ресурсу.

На закупівлю засобів зв’язку заплановано 10% від напряму закупівлі ОВТ.

Закупівля вантажних автомобілів підвищеної прохідності у 2020 році запланована за відкритою процедурою, тому мову про закупівлю у однієї приватної компанії вести некоректно.

Закупівлю БМП у 2020 році буде здійснено у обсягах відповідно до комерційних пропозицій за імпортом, з урахуванням того, що на озброєнні ЗС стоять зразки колишнього СРСР.

У 2020 році заплановано постачання більше сімдесяти безпілотних авіаційних комплексів відповідно до потреби, визначеної Генеральним штабом.

У Міноборони наголошують, що подібні публікації, на жаль, з’являтимуться в пресі і надалі, допоки Державне оборонне замовлення буде «закритим» і цілком недоступним для громадськості та ЗМІ документом.

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Саме тому, аби уникнути подібних інсинуацій та недостовірного трактування положень ДОЗ, створення системи дієвого контролю з боку громадськості та ЗМІ над використанням державних коштів, оборонне відомство України працює над тим, аби зробити документ більш відкритим. Це дасть змогу максимально уникнути звинувачень у корупції або ж «лобіюванні чиїхось інтересів».

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов у вівторок на брифінгу запевнив: “Ми чітко розуміємо, що наш ракетний щит має бути міцним. І все, що стосується ракетних програм – вони будуть фінансуватися відповідно до всіх нормативно-правових актів, прийнятих раніше”.

Раніше відомий журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook висловив думку, що нове оборонне замовлення "ставить хрест" на українських ракетних програмах (“Нептун”, “Вільха”) і що існує проблема з фінансуванням.