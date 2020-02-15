Хомчак обговорив із радником від США Вінтером потреби ЗСУ в озброєнні

Начальник Генштабу ЗCУ Руслан Хомчак обговорив зі стратегічним радником з питань реформування ОПК України Дональдом Вінтером потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

"Сторони обговорили питання функціонування та розвитку оборонно-промислового комплексу України, а також потреб ЗСУ в озброєнні та військовій техніці",- йдеться у повідомленні.

Хомчак також подякував Вінтеру "за всебічну консультативно-дорадчу допомогу та підтримку, яку США надають і планують надавати Збройним силам України у зміцненні їхніх оборонних спроможностей та боротьбі з російською агресією".

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Як повідомлялося, група радників Інституту оборонного аналізу США, яку очолює стратегічний радник з питань реформування оборонно-промислового комплексу доктор Дональд Чарльз Вінтер, колишній міністр ВМС США, надає, зокрема, консультативно-дорадчу допомогу стратегічного рівня з питань реформування і розвитку підприємств-учасників державного концерну "Укроборонпром". Робота цієї групи, яка розпочалась у лютому 2019 року, була ініційована за запитом керівництва держави до міністра оборони США.

Фото: mil.gov.ua