В українській армії вперше створили Командування медичних сил

У Збройних силах України створили Командування медичних сил ЗСУ, яке очолив генерал-майор медичної служби Ігор Хоменко.

Про це повідомляє АрміяInform.

"Вперше в Збройних Силах України створено Командування медичних сил Збройних Сил України. Першим командувачем медичних сил призначено генерал-майора медичної служби Ігоря Хоменка", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, формування нової структури передбачає об’єднання медичної служби під єдине керівництво командувача медичних сил, що підпорядковується головнокомандувачу ЗСУ.

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За словами Хоменка, створення Командування медичних сил планувалось у наступному 2021 році, однак керівництво і оборонного відомства та Генерального штабу ініціювало прискорення проведення реформ, зокрема і стосовно створення єдиного керівництва.

Фото з сайту АрміяInform