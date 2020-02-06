В українській армії вперше створили Командування медичних сил
Укрінформ
У Збройних силах України створили Командування медичних сил ЗСУ, яке очолив генерал-майор медичної служби Ігор Хоменко.
Про це повідомляє АрміяInform.
"Вперше в Збройних Силах України створено Командування медичних сил Збройних Сил України. Першим командувачем медичних сил призначено генерал-майора медичної служби Ігоря Хоменка", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, формування нової структури передбачає об’єднання медичної служби під єдине керівництво командувача медичних сил, що підпорядковується головнокомандувачу ЗСУ.
За словами Хоменка, створення Командування медичних сил планувалось у наступному 2021 році, однак керівництво і оборонного відомства та Генерального штабу ініціювало прискорення проведення реформ, зокрема і стосовно створення єдиного керівництва.
Фото з сайту АрміяInform