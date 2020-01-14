Хомчак у Брюсселі обговорив поглиблення діалогу з арміями країн НАТО

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак провів низку зустрічей в рамках засідань Військового комітету НАТО та обговорив поглиблення військового діалогу між ЗСУ та арміями країн-членів НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Сьогодні, 14 січня, в Брюсселі начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників Генеральних штабів у форматі з операційними партнерами місії «Рішуча підтримка» (Афганістан)”, - йдеться в повідомленні.

Начальник Генштабу ЗСУ взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО в Брюсселі / Фото: mil.gov.ua

Як зазначається, під час візиту до штаб-квартири НАТО Хомчак провів зустрічі із начальниками Штабів оборони Збройних сил Великої Британії й Румунії та начальниками Генеральних штабів Збройних сил Литви й Польщі. Мова йшла про поглиблення військового діалогу між ЗСУ та арміями країн-членів НАТО, а також обговорювалися актуальні аспекти військового співробітництва.

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Крім того, напередодні начальник Генштабу відвідав Стратегічне командування НАТО з операцій у місті Монс (Королівство Бельгія), де зустрівся із заступником верховного головнокомандувача Об’єднаних ЗС НАТО в Європі генералом Сером Джеймсом Еверардом (Велика Британія).