Радбез схвалив державне оборонне замовлення на три роки

Рада національної безпеки і оборони України на своєму засіданні схвалила основні показники державного оборонного замовлення на 2020 та 2021, 2022 роки.

Про це повідомляється на сайті РНБО.

"Рада національної безпеки і оборони України під головуванням Президента України Володимира Зеленського на своєму засіданні у вівторок схвалила основні показники державного оборонного замовлення (далі - ДОЗ) на 2020 та 2021, 2022 роки. За підсумками розгляду питання Кабінетові міністрів України доручено затвердити цей документ з урахуванням висловлених пропозицій щодо його доопрацювання з метою підвищення бойових спроможностей Збройних сил України та розвитку сил стримування", - йдеться у повідомленні.

Згідно зі схваленим документом, у 2020 році на виконання ДОЗ передбачено фінансування у сумі 25,848 млрд грн, що на 16% більше, ніж у 2019 році. У виконанні ДОЗ братимуть участь 14 державних замовників.

Державним оборонним замовленням передбачається фінансування заходів з розвитку виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу (ОПК) на загальну суму 2,53 млрд грн (9,8% від загального обсягу ДОЗ). З них 1,7 млрд грн спрямовуватимуться на виконання дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

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За попередніми розрахунками, частка вітчизняних постачальників складатиме майже 90% продукції, отже імпорт - відповідно близько 10%, що передбачає підтримку вітчизняного ОПК.

Зазначається, що спільними зусиллями Президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів у цьому році вдалося збільшити фінансовий ресурс на оборону і безпеку держави до 245,8 млрд грн, що майже на 30 млрд грн більше, ніж у 2019 році.

У розпорядженні силового блоку буде також додатковий фінансовий ресурс у розмірі 10 млрд грн під державні гарантії для реалізації програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави. Такий обсяг державних гарантій наші військові отримають вперше.

Крім того, на засіданні були розглянуті питання, безпосередньо пов'язані з виконанням ДОЗ і технічним оснащенням сил безпеки і оборони. Це стосується розвитку оборонно-промислового комплексу та нормативно-правового забезпечення його діяльності, зокрема розроблення Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України та відповідних законодавчих актів.

Серед іншого, КМУ поставлено завдання внести на розгляд парламенту проєкти законів щодо створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в ОПК, а також фінансового оздоровлення та підтримки його підприємств.

Державним оборонним замовленням передбачено продовжити розробку і закупівлю за найважливішими проєктами зі створення ракетної техніки.

Уряду також доручено забезпечити фінансування у повному обсязі, не допускаючи зменшення відповідних видатків державного бюджету або перерозподілу на інші потреби, і внести зміни до ряду державних цільових програм у сфері ОПК у частині продовження строку їх виконання.

У рішенні також містяться доручення іншим міністерствам, відомствам і державним замовникам з оборонного замовлення.