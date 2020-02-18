Україна інформує про обстріли на Донбасі усіх міжнародних партнерів - Данілов

Україна інформує про обстріли на Донбасі усіх міжнародних партнерів - Данілов

Укрінформ
Інформація про ситуацію та обстріли бойовиками українських позицій на Донбасі не є закритою, Україна надає її всім міжнародним партнерам.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу за результатами засідання РНБО, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Уся інформація у нас не є закритою, ми всією інформацією ділимося з усіма нашими партнерами, не тільки з Німеччиною і Францією, увесь світ знає, що відбувається у нас сьогодні в нашій країні", - сказав Данілов на запитання, чи були вже поінформовані міжнародні партнери України, зокрема, по нормандському формату щодо ескалації ситуації на Донбасі та ранкового обстрілу окупантами українських позицій у вівторок.

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Секретар Радбезу також нагадав, що обстріли з боку окупантів загалом "не є поодинокими випадками", й уся відповідна інформація "відправляється всім відповідним структурам".

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

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