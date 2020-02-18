РНБО передала Зеленському на підпис Стратегію нацбезпеки і оборони

РНБО на засіданні під головуванням Президента Володимира Зеленського схвалила Стратегію нацбезпеки і оборони «Безпека людини – безпека країни».

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"За результатами засідання РНБО схвалила та запропонувала Президенту для затвердження проєкт Стратегії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив на засіданні секретар РНБО Олексій Данілов, Стратегія передбачає, що найвищий пріоритет та головне завдання держави – встановлення миру як запоруки розвитку країни.

"Але це не повинно відбуватися ціною втрати суверенітету та наших територій", - акцентував секретар РНБО.

Зазначається, що Стратегія ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки: стримування (розвиток оборонних та безпекових спроможностей для унеможливлення збройної агресії проти України), стійкість (здатність суспільства й держави швидко адаптуватися до змін безпекового середовища та дотримуватися сталого функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх уразливостей), взаємодія (розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з НАТО, ЄС та США).

Секретар РНБО повідомив, що пріоритетами національних інтересів визначається: відстоювання незалежності та державного суверенітету; відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України; суспільний розвиток, насамперед людського капіталу; захист прав, свобод і законних інтересів громадян України; європейська та євроатлантична інтеграція.

Водночас Данілов наголосив, що Стратегія – це декларація, затвердження якої стане основою для розробки інших документів стратегічного планування у сфері нацбезпеки й оборони, які визначатимуть шляхи та інструменти їхньої реалізації.

«Кінцевою метою реалізації Стратегії є утвердження вільної, заможної, безпечної країни, у якій панує право, де кожен має право реалізувати себе, де люди дихають чистим повітрям, п’ють чисту воду та з якою пов’язана доля їхніх дітей та онуків», – сказав він.

Секретар РНБО також зазначив, що Консультативна місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки України (EUAM) надіслала лист зі схвальною оцінкою запропонованого проєкту Стратегії.