Загороднюк заявляє, що оборонне держзамовлення виконали повністю

Міністр оборони Андрій Загороднюк спростував інформацію про невиконання Державного оборонного замовлення за 2019 рік.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я відразу хочу сказати, що була велика кількість спекуляцій на цю тему щодо невиконання ДОЗу... Це не відповідає дійсності. Весь ДОЗ закритий. Ми вручну залишили два проєкти без розгляду, але ці проєкти дуже незначні... В іншому весь ДОЗ був повністю закритий”, - наголосив Загороднюк.

У свою чергу заступник міністра оборони Анатолій Петренко розповів про результати ДОЗ, постачання до війська нової техніки і озброєння, обсяги виконаних ремонтних робіт, а також організацію виробництва боєприпасів.

“За результатами використання тих ресурсів і виконання завдань ДОЗ, у війська поставлено 7434 одиниці озброєння і військової техніки... Це близько 700 ракетно-артилерійського озброєння, це близько 900 одиниць бронетанкової і автомобільної техніки, 90 літальних апаратів різних типів, 5 бойових катерів та кораблів і близько 700 зразків озброєння і військової техніки, які забезпечують стійкий зв'язок, автоматизацію процесів управління військами та кібернетичний захист”, - сказав Петренко.

З його словами, в 2019 році нарощуються темпи постачання сучасних і нових видів озброєння та техніки.

“У нас тепер на озброєнні є БПЛА оперативного радіусу дії, який може застосовуватися в ударному варіанті, у нас є на озброєнні автоматизований комплекс управління артилерією, у нас є тепер на озброєнні радіолокаційна станція для здійснення контрбатарейної боротьби. Це все те, що було здійснено у рамках державного оборонного замовлення всіма учасниками процесу”, - повідомив заступник міністра, додавши, що протягом четвертого кварталу поточного року також вдалося укласти контакти на постачання другої партії протитанкових ракетних комплексів “Джавелін”. Крім того, до війська поставлено вітчизняні ракетні комплекси, кілька станцій артилерійської розвідки, близько 100 броньованих різного типу автомобілів і бронемаших, кілька літаків, а також станції РЕБ та радіоелектронної розвідки.

За даними Міноборони, цього року було реалізовано три контракти: два контракти з урядом США за програмою закордонних військових продажів, а також один контракт з агенцією НАТО з підтримки і постачання (NSPA — ред.).

Стосовно ремонту техніки та постачання до військ боєприпасів, Петренко відзначив, що 507 одиниць техніки було відремонтовано, до війська поставлено близько 2 тисяч боєприпасів крупного калібру, близько 150 тисяч складових для створення критичної номенклатури боєприпасів, особливо для військ в районі ООС.

Крім того, армія цього року отримала близько 20 нових зразків озброєння та близько 40 нових зразків техніки.

“У нас 17 нових зразків за результатами 55 успішних випробувань прийняті на озброєння, і допущено до підконтрольної експлуатації у військах 38 зразків військової техніки. Ми говоримо про протиповітряну оборону для Сухопутних військ, про безпілотну авіацію, про нові зразки бронетанкової техніки, командно-штабні машини, а також парашутні системи для Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних операцій”, - розповів заступник міністра.

Підбиваючи підсумки виконання оборонного бюджету, Петренко наголосив, що держава профінансувала його на 100%. “У 2019 році ми оперували у рамках бюджетного ресурсу 16 млрд 790 млн грн на все. Цей фінансовий ресурс державою профінансований для потреб ЗСУ в повному обсязі на 100%. Ефективність виконання цього бюджету складає 99,3%. 0,7% - це ті контракти, по яким продовжується вивчення стану справ, беручи до уваги ризики, які будуть нейтралізовані”, - повідомив він.

Інформуючи про пріоритети роботи в наступному році, міністр оборони наголосив, що система закупівель в оборонному секторі має кардинально змінитись, оскільки більша частина ДОЗ на сьогодні є таємною. Це призводить до того, що громадяни не знають, що саме закуповується для армії, яким чином ухвалюється рішення на користь того чи іншого озброєння чи техніки. “Наша система закупівель, яка існує наразі, не відповідає жодним євроатлантичним принципам і має велику кількість ризиків як операційних, так і репутаційних для країни”, - наголосив міністр, пообіцявши виправити ситуацію.

Як повідомляв Укрінформ, 14.11.2019 Верховна Рада ухвалила закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Законопроєкт №2000 підтримали в цілому 280 народних депутатів. Витрати на оборону і безпеку в ньому складають 5,45% від ВВП, або 245,8 млрд грн, що є найбільшою сумою за часів незалежності України.