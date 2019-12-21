Україна отримає летальну зброю завдяки $300 мільйонам допомоги США - Загороднюк

Виділені Сполученими Штатами 300 млн доларів військової допомоги дозволять Україні отримати летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси та протикорабельні ракети.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

“На наступний рік США виділяють Україні 300 млн військової допомоги. Це, зокрема, дає нам можливість отримати летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси та протикорабельні ракети. Щиро дякую нашим партнерам!”, - зазначив Загороднюк.

Як повідомляв Укрінформ, Верхня палата американського Конгресу слідом за Палатою представників ухвалила більшістю голосів оборонний бюджет країни на наступний рік, який передбачає, в тому числі збільшену оборонну допомогу для України до 300 млн доларів, а також санкції проти "Північного потоку – 2".