Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає допомогу Україні
Про це повідомляє The Hill.
"Президент Трамп у п'ятницю ввечері підписав щорічний закон про оборонну політику", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що глава Білого дому поставив підпис під документом в урочистій ситуації на авіабазі "Ендрюс" поблизу Вашингтона, де зазвичай базується президентський літак. При цьому Трамп наголосив, що документ забезпечує фінансування космічних сил США, а також певні соціальні заходи для американських військових, зокрема, 12-тижневу декретну відпустку.
Закон, який виділяє на оборонні потреби США $738 млрд, передбачає сотні мільйонів доларів військової допомоги Україні. Окремим розділом у ньому прописані санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві російського газопроводу Nord Stream 2.
Як повідомляв Укрінформ, проєкт бюджету на оборонні потреби Сполучених Штатів впродовж останнього тижня затвердили Палата представників і Сенат Конгресу США.