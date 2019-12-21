Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає допомогу Україні

Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає допомогу Україні

Укрінформ
Дональд Трамп затвердив оборонний бюджет США на 2020 рік, який передбачає військову допомогу Україні та санкції проти газопроводу Nord Stream 2.

Про це повідомляє The Hill.

"Президент Трамп у п'ятницю ввечері підписав щорічний закон про оборонну політику", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що глава Білого дому поставив підпис під документом в урочистій ситуації на авіабазі "Ендрюс" поблизу Вашингтона, де зазвичай базується президентський літак. При цьому Трамп наголосив, що документ забезпечує фінансування космічних сил США, а також певні соціальні заходи для американських військових, зокрема, 12-тижневу декретну відпустку.

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Закон, який виділяє на оборонні потреби США $738 млрд, передбачає сотні мільйонів доларів військової допомоги Україні. Окремим розділом у ньому прописані санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві російського газопроводу Nord Stream 2.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт бюджету на оборонні потреби Сполучених Штатів впродовж останнього тижня затвердили Палата представників і Сенат Конгресу США.

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