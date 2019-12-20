Трамп обіцяє сьогодні ж підписати “оборонний” закон із санкціями проти Nord Stream 2

Президент США Дональд Трамп має намір негайно затвердити узгоджений двома палатами Конгресу закон про оборонний бюджет, який передбачає санкції проти Nord Stream–2 та багатомільйонну військову допомогу для України.

Про це він написав у п'ятницю у Twitter.

"Я сьогодні ж підпишу закон про видатки на оборону в розмірі $738 млрд", - зазначив глава Білого дому.

Як повідомлялося, впродовж минулого тижня обидві палати Конгресу США затвердили оборонний бюджет країни на 2020 фінансовий рік, який передбачає, в тому числі, санкції проти компаній, причетних до будівництва російського газопроводу Nord Stream 2.

Крім того, проєкт бюджету Палати представників містив $300 млн оборонної допомоги для України, в той час як варіант, затверджений Сенатом, передбачав $250 млн з цією метою.

Президенту на підпис надсилається проєкт закону, узгоджений обома палатами.

Фото: The White House