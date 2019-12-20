Nord Stream 2: Маас назвав санкції США невідворотними і заявив про переговори

Німеччина вважає невідворотними американські санкції щодо задіяних у спорудженні російських газопроводів компаній і вестиме переговори з США щодо пом’якшення їх впливу.

Про це сказав міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас на спільній пресконференції з українським колегою Вадимом Пристайком у Берліні 20 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується санкцій щодо Nord Stream 2, ми перебуваємо в переговорах з американськими колегами. Я не робив собі ілюзій з того, що можливо формально законодавчо запобігти цим санкціям. Тепер йтиметься про те, як вони будуть застосовані", - сказав Маас.

За його словами, йтиметься також про таймінг.

У свою чергу, глава українського МЗС наголосив, що "Німеччина – остання країна, проти якої Україна хотіла би, щоби були застосовані санкції". За його словами, ФРН - це наші друзі і партнери, а країна, яку точно треба санкціонувати, це не Німеччина.

Як повідомлялося, Палата представників Конгресу США схвалила закон про національний оборонний бюджет у 2020 році, який передбачає військову допомогу Україні та санкції щодо компаній, які будують російські газопроводи в обхід України. Санкції можуть бути накладені на трубопрокладальні судна, а також на іноземних громадян, які мають стосунок до роботи цих суден. Газопровід Nord Stream 2 названий у законопроєкті "інструментом примусу та політичного тиску", який шкодить трансатлантичним зв’язкам.