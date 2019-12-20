У Меркель називають "незрозумілими" санкції США щодо Nord Stream 2

Після того, як Київ і Москва майже домовилися про продовження транзиту газу, санкції США проти проєкту Nord Stream 2 називають "незрозумілими".

Про це сказала представниця Федерального міністерства ФРН Ульріке Деммер у п’ятницю на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З огляду на вчорашні переговори щодо газового транзиту через Україну, подібні заходи США, які особливо пояснюються захистом України, є тим більше незрозумілими", - заявила Деммер.

Вона нагадала слова канцлера Ангели Меркель у Бундестазіяка сказала, що виключає контрсанкції проти США, але вважає інструментом вирішення справи переговори як зі США, так і щодо продовження транзит.

В уряді також сподіваються, що договір між Києвом і Москвою буде щонайскоріше фіналізованим.

Речниця МЗС ФРН Марія Адебар зі свого боку запевнила в тому, що є "великий політичний інтерес у збереженні безпечного транзиту газу через Україну".

Як повідомляв Укрінформ, канцлер Ангела Меркель у Бундестазі заявила, що німецький уряд наразі не розглядає заходів у відповідь на можливі санкції США проти компаній, які задіяні в будівництві газопроводу Nord Stream 2.

Водночас її речник і офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт заявив, що в Берліні "взяли до уваги" прийняття Сенатом США оборонного бюджету, в якому прописані санкції. Він також застеріг від спекуляцій, доки документ не підписав президент США Дональд Трамп.

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Як повідомлялося, Палата представників Конгресу США більшістю голосів схвалила закон про національний оборонний бюджет у 2020 році, який передбачає військову допомогу Україні та санкції щодо компаній, які будують російські газопроводи в обхід України. Санкції можуть бути накладені на трубопрокладальні судна, а також на іноземних громадян, які мають стосунок до роботи цих суден. Газопровід Nord Stream 2 названий у законопроєкті "інструментом примусу та політичного тиск", який шкодить трансатлантичним зв’язкам.