Берлін вітає "перший великий крок" Києва і Москви у газових переговорах

У Берліні, де 19 грудня відбувся черговий раунд тристороннх переговорів щодо продовження газового транзиту через Україну, вітають досягнуту українською та російською стороною принципову домовленість.

Про це заявила речниця Мінекономіки та енергетики ФРН Беате Барон у п’ятницю на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністр (Петер Альтмаєр) вітає досягнення принципової домовленості… Вчора був зроблений перший великий крок", - сказала Барон.

Вона нагадала, що сторони продовжують перемовини, і висловила сподівання, що домовленості вдасться досягнути.

Як повідомляв Укрінформ, після п’ятого раунду газових переговорів, що проходили 19 грудня у Берліні, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили, що “відпрацювали кінцевий протокол”, який наближає сторони до підписання фінальних договорів.

Переговори щодо транспортування газу продовжаться в тристоронньому форматі у Мінську 20 грудня. Єврокомісія братиме в них участь в онлайн-режимі.