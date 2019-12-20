У Мінську сьогодні продовжаться тристоронні "газові" переговори

У Мінську сьогодні продовжаться в тристоронньому форматі переговори щодо транспортування газу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля.

“Ми притримуємося нашої позиції і незалежно від місця переговорів, не залежно від ситуації будемо відстоювати інтереси українців. Нам необхідно отримати справедливу оплату за транспортування газу Україною та забезпечити енергетичну безпеку в регіоні. Від цього виграє кожен кінцевий споживач, адже продовження договору на транспортування газу сприятиме стабільності на ринку, а відповідно - зменшенню ціни на газ”, - наголосив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Зазначається, що Єврокомісія братиме участь у переговорах в онлайн режимі.

Як повідомлялося, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили за результатами п’ятого раунду газових переговорів про те, що “відпрацювали кінцевий протокол”, який наближає сторони до підписання фінальних договорів. Вони також висловили впевненість, що найближчим часом удасться досягти конструктивного результату.

Переговори проходили протягом 19 грудня за участі міністра економіки та енергетики ФРН Петера Альтмаєра. Також у них узяли участь керівник НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко та очільник російського “Газпрому” Олексій Міллер.