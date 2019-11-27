Газ не подорожчає до кінця опалювального сезону - уряд встановив “запобіжник”

Уряд встановив запобіжник, що захистить людей від коливань ціни на газ взимку в умовах потенційної відсутності транспортування газу українською ГТС. Для цього розроблено програму «Гарантована ціна на газ».

Як повідомляє у середу Урядовий портал, для учасників програми КМУ зобов'язав НАК «Нафтогаз України» зафіксувати ціну на газ на період опалювального сезону. Вказана ціна буде на 7% менша, ніж у попередньому році.

«Уряд захищає людей під час опалювального сезону. Ми забезпечили стабільність на ринку природного газу в умовах потенційної відсутності транспортування газу українською газотранспортною системою. Щоб це не вплинуло негативно на ціну газу для споживачів, ми запроваджуємо можливість зафіксувати майбутню ціну через інструмент «контракт на майбутнє». Подібна практика поширена у світі, але тільки споживач обирає, скористатися пропозицією чи ні», – сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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За умовами програми, кожен споживач в Україні з 1 січня 2020 року (громадяни та підприємства теплокомуненерго) до 1 травня 2020 року автоматично стають учасниками програми. Відпускна ціна газу від НАК «Нафтогаз України» для них становитиме 6,96 грн за кубометр з ПДВ (без тарифів на транспортування до домогосподарства). Це рекордно низька ціна для опалювального сезону за останні два роки, заявили в уряді.

Там також зазначили, що в усіх без винятку споживачів є вибір: залишитися в програмі, чи вийти з неї і відмовитися від гарантованої ціни до 20 грудня поточного року. У разі виходу з програми «Гарантована ціна на газ» споживач буде оплачувати газ за діючою місячною ціною, що складеться на ринку. Рішення приймає кожен споживач індивідуально.