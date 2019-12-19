Україна та Росія вийшли на підписання транзитної угоди

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак у Берліні розповіли про результати переговорів щодо транзиту газу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми дуже якісно відпрацювали сьогодні кінцевий протокол, який наближає нас до підписання фінальних договорів… Упевнений, що найближчим часом ми досягнемо конструктивного результату», - повідомив Олексій Оржель.

Він подякував європейським партнерам у ЄС, а також Німеччині за конструктивний підхід, який дозволив обговорити всі моменти щодо підписання документів про транзит газу.

Тепер позиції буде представлено на узгодження в Києві та Москві.

Новак зі свого боку також зазначив, що на підписання сторони вийдуть «найближчим часом».

«Ми дуже добре попрацювали, підготували детальний проєкт протоколу, у високому ступеню готовності, який після кінцевого погодження буде підписаний», - сказав Новак.

Він подякував колезі за конструктивний підхід.

Як повідомлялося, переговори щодо продовження транзиту російського газу в Європу територією України проходили в Берліні 19 грудня.

Перемовини відбувалися за посередництва глави Єврокомісії Мароша Шефчовича. До них долучився міністр економіки та енергетики ФРН Петер Альтмаєр, який провів двосторонні зустрічі з учасниками переговорів.

Українська та російська делегації кілька годин спілкувалися у двосторонньому форматі, що не було заплановано.

Зустрічі проходили в мінекономіки та енергетики ФРН, яке виступило ініціатором переговорів між Києвом і Москвою за посередництва ЄК.