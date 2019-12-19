Газові переговори: міністри енергетики України й Німеччини зустрілися у Берліні

Міністр енергетики України Олексій Оржель зранку 19 грудня провів у Берліні зустріч з німецьким колегою, міністром економіки та енергетики Петером Альтмаєром.

Зустріч пройшла на полях тристоронніх переговорів Україн, Росії та ЄС щодо транзиту газу до Європи територію України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Оржель очолює українську делегацію на тристоронніх газових переговорах, які проходять у четвер у німецькій столиці.

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З Альтмаєром зустрівся також представник Єврокомісії Марош Шефчович.

Російська делегація на чолі з Олександром Новаком прибула до Берліна останньою.

Як повідомлялося, перший раунд тристоронніх газових переговорів відбувся в Німеччині. Нинішній раунд - п‘ятий за рахунком. Попередні завершилися без результатів.

Фото Андрія Мельника