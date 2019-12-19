У Берліні почалися тристоронні газові переговори

Черговий, п’ятий раунд тристоронніх переговорів щодо продовження транзиту російського газу через територію України розпочався в Берліні.

Перемовини проходять під головуванням віцепрезидента Комісії ЄС Мароша Шефчовича, повідомляє Укрінформ.

Делегації України та РФ на них очолюють відповідно міністри Олексій Оржель і Олександр Новак.

Очікується, що переговори триватимуть цілий день.

Перед початком переговорів Шефчович зустрівся з німецьким міністром економіки та енергетики ФРН Петером Альтмаєром.

Як повідомлялося, переговори стосуються політичної угоди щодо майбутнього контракту між Росією та Україною, яка повинна регулювати тривалість, обсяг та ціну транзиту газу.

Зустріч з пресою попередньо планується на 19.30 за київським часом.

Попередні раунди політичних переговорів проходили 17 липня 2018 року (в Берліні), 21 січня 2019 року, 19 вересня 2019 року та 28 жовтня 2019 року.