Транзит газу: Україна і РФ завтра у Берліні розглянуть

Транзит газу: Україна і РФ завтра у Берліні розглянуть "політичну угоду"

Укрінформ
Черговий, п’ятий раунд тристоронніх переговорів щодо продовження транзиту російського газу через Україну пройде в Берліні.

Це підтвердили в Представництві Єврокомісії в Берліні, повідомляє Укрінформ.

"У четвер, 19 грудня, віце-президент Комісії ЄС Марош Шефчович проведе наступний раунд тристоронніх міністерських переговорів щодо довгострокового транзиту російського газу через Україну в Берліні", - поінформували в Представництві.

Там також повідомили, що перед початком переговорів Шефчович зустрічається з федеральним міністром економіки та енергетики ФРН Петером Альтмаєром.

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Власне переговори стосуються "можливої ​​політичної угоди" щодо майбутнього контракту між Росією та Україною, яка повинна регулювати тривалість, обсяг та ціну транзиту газу.

Зустріч із пресою попередньо планується на 19.30 за київським часом.

"Настав час надсилати добрі новини ринкам та споживачам", - заявив Шефчович напередодні зустрічі у Twitter.

Попередні раунди політичних переговорів проходили 17 липня 2018 року (в Берліні), 21 січня 2019 року, 19 вересня 2019 року та 28 жовтня 2019 року.

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31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.

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