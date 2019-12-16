Тристоронні переговори тривають, жодних домовленостей із РФ іще немає - Нафтогаз

НАК «Нафтогаз України» повідомляє, що жодних домовленостей щодо транзиту російського газу територією України після 2019 року у переговорах з Газпромом наразі не досягнуто.

Про це повідомляє департамент з комунікацій НАК "Нафтогаз України".

"Між сторонами тривають переговори як на експертному рівні, так і у тристоронньому форматі за участю представників Єврокомісії", - йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі наголосили, що про будь-які досягнуті домовленості компанія повідомить через офіційні джерела.

Як повідомляв Укрінформ, переговори між НАК "Нафтогаз України", ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та російським ПАО "Газпром" щодо транзиту російського газу в Європу територією України відбулися 13 грудня у Відні (Австрія). Домовились продовжувати опрацьовувати варіанти продовження транзиту.

9 грудня виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив журналістам, що в Парижі під час саміту в нормандському форматі Україна і Росія не домовилися про новий договір з 1 січня 2020 року про транзит російського газу в Європу через українську територію.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу. Наразі сторони ведуть переговори щодо підписання нової угоди.