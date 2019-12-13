Газові переговори у Відні: Вітренко розповів, про що домовилися з Газпромом

На двосторонніх переговорах з ПАО "Газпром" у Відні (Австрія) домовлено продовжувати опрацьовувати варіанти продовження транзиту російського газу в Європу територією України.

Про це написав у Facebook виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Завершили зустріч з Олексієм Міллєром, керівником Газпрому. Домовилися продовжувати опрацьовувати варіанти продовження транзиту", - повідомив він.

Вітренко зауважив, що поки рано говорити про узгоджений варіант, але українська сторона займає "максимально конструктивну позицію".

За словами Вітренка, активна робота триває.

Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня у Відні проходили переговори між НАК "Нафтогаз України", ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та російським ПАО "Газпром" щодо транзиту російського газу в Європу територією України.

Від України участь у переговорах взяли виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко та директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив журналістам, що в Парижі в рамках саміту в нормандському форматі Україна і Росія не домовилися про новий договір з 1 січня 2020 року про транзит російського газу в Європу через українську територію.

Наразі сторони ведуть переговори щодо підписання нової угоди.