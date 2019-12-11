Зеркаль пояснила, чому газові перемовини з РФ не мають лякати українців

Переговори між Україною і Росією щодо транзиту газу стосуються технічних питань і не мають бути великим подразником для суспільства, на відміну від способу виконання Росією рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це у коментарі Укрінформу в середу, 11 грудня, заявила ексзаступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

"Двосторонні перемовини (між Україною і Росією - ред.) відбуваються виключно для того, щоб обговорити технічні деталі, ніяких політичних домовленостей там не відбувається. Та зустріч, яка відбулась наприкінці листопада, стосувалося технічних перемовин щодо так званого interconnector agreement - договору по з'єднанню систем. Це технічний документ, він складається з понад 140 сторінок, і нарешті ми отримали від росіян їхні зауваження чи пропозиції на 20 сторінках. Тобто це процес, який зазвичай відбувається між компаніями, які прагнуть укласти договори", - сказала Зеркаль.

Стосовно участі у цьому процесі європейської сторони, дипломатка зазначила, що Європейська комісія з нього не виходить.

За словами Зеркаль, європейські партнери заохочували Україну і Росію до двосторонніх контактів з метою обговорення технічних деталей. Вона пояснила, що Європейська комісія не має власного досвіду укладання подібних двосторонніх договорів, це питання більшою мірою стосується компаній.

"Є договори, які укладаються відповідно до європейського законодавства, але в кожному випадку вони мають певну специфіку. Що стосується решти питань, таких, як виконання Росією рішення Стокгольмського арбітражу, то це взагалі є питанням двох компаній, як вони будуть це організовувати", - зауважила ексзаступниця міністра.

Коментуючи озвучену дату 13 грудня як дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством, Зеркаль зауважила, що таких обмежень не існує.

"Я знаю, що до 26 грудня заплановано завершення процедури сертифікації нового оператора газотранспортної системи України. Що стосується укладання договору, то такого обмеження немає", - сказала дипломатка.

Підсумовуючи, Зеркаль зазначила, що сам факт двосторонніх перемовин щодо транзиту газу між Україною і Росією є звичайною практикою обговорення технічних деталей. Водночас вона констатувала, що в українсько-російських газових питаннях завжди присутній елемент недовіри.

"Але недовіра перш за все стосується дуже чутливих питань. Коли іде мова про технічну угоду, в якій прописуються параметри, то, я думаю, що це не має бути великим подразником для суспільства. А вже що стосується питань того, як буде виконано рішення Стокгольмського арбітражу, то це дійсно стосується кожного з нас, бо ми є платниками податків, ми також сплачуємо комунальні послуги і для нас, думаю, втрата будь-яких державних коштів буде відчутною", - резюмувала ексзаступниця міністра закордонних справ.

Як повідомляв Укрінформ, виконавчий директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко, який входив до складу української делегації на зустрічах у «нормандському форматі» в Парижі, заяиви журналістам, що не було досягнуто жодних “газових” домовленостей на переговорах між Україною і Росією. За словами Вітренка, переговори про транзит російського газу до Європи через українську газотранспортну систему триватимуть далі і як двосторонні між Україною і Росією, і як тристоронні з участю Європейської комісії. Він також повідомив, що українська сторона не пішла на «обнулення» взаємних претензій із російською, як того домагається Москва.

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28 листопада, у Відні відбулися двосторонні переговори щодо газу між Україною і Росією. У них брали участь міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, керівники «Нафтогазу України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер.

До цього виконавчий директор «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня, оскільки згідно з європейськими правилами контракт необхідно укладати завчасно, щоб забронювати довгострокові потужності.